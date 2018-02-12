Elazığ'da şüpheli paketten ders kitapları çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ kent merkezindeki bir otobüs durağınının yanındaki bankta unutulan çanta, gelen güvenlik güçleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden ders kitapları çıktı.

Merkez Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki otobüs durağının hemen dibindeki sırt çantasını görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra sırt çantasına fünye yerleştirdi. Zübeyde Hanım caddesi, araç ve yaya trafiğine kapatıldıktan sonra fünye ile patlatılan sırt çantasından ders kipatları çıktı. Patlama sonrası Zübeyde Hanım Caddesi yeniden trafiğe açıldı.