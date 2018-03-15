Elazığ’da teras katında yangın

Elazığ’da bir terasta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, merkez İzzetpaşa Mahallesi Hacı Teyfik Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.