Elazığ’da teras katında yangın

Elazığ’da bir terasta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, merkez İzzetpaşa Mahallesi Hacı Teyfik Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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