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Elazığ’da teras katında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir terasta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın, merkez İzzetpaşa Mahallesi Hacı Teyfik Efendi Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’da teras katında yangın

Elazığ’da bir terasta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, merkez İzzetpaşa Mahallesi Hacı Teyfik Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da teras katında yangın

Elazığ’da teras katında yangın

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