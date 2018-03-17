Elazığ’da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Elazığ’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yalandı.
Kaza, merkez Mustafa Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A idaresindeki 31 GS 496 plakalı motosiklet M.A.C idaresindeki 63 VF 508 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazan ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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