Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü

Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 06 AGG 248 plakalı otomobil, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevim A’ya (54) çarptı. Kazada, ağır yaralanan Sevim A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.