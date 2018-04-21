Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan 23 S 0348 plakalı minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sultan G’ye (51) çarptı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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