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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Elazığ’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağı yakınında meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan 23 S 0348 plakalı minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sultan G’ye (51) çarptı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

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