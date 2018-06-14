Elazığ'da trafik kazası: 1'i çocuk, 4 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kekliktepe mevkiinde meydana geldi. Dursun Aydın yönetimindeki 34 BBJ 678 plakalı otomobil ile Heybet Demirbağ yönetimindeki 23 DD 864 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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