Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Akçakiraz Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir B. İdaresindeki 23 AY 002 plakalı otomobil İbrahim Ç. İdaresindeki 23 LE 498 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.