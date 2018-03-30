Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tayyar C. İdaresindeki 34 AL 1567 plakalı otomobil, Rıdvan T. İdaresindeki 21 KC 021 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan iki sürücüye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.
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