HABER

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ Keban yolunun 8.

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ Keban yolunun 8. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü. O. İdaresindeki 06 DU 3704 plakalı otomobil ile İ. A. idaresindeki 67 EP 045 plakalı araç çarpıştı. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerine ambulansta müdahale edildi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı.

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!
Kabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladıKabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladı
Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.