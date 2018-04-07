Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ Keban yolunun 8. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü. O. İdaresindeki 06 DU 3704 plakalı otomobil ile İ. A. idaresindeki 67 EP 045 plakalı araç çarpıştı. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerine ambulansta müdahale edildi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı.
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