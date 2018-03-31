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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 22:30 | Son Güncelleme

Elazığ-Malatya Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ- Malatya Karayolunun 32.

Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ-Malatya Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Malatya Karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 02 HD 759 plakalı otomobil ile M.İ. yönetimindeki 23 BD 675 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

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