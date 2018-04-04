HABER

Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Merkez Malatya Caddesi Tofaş kavşağında meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Merkez Malatya Caddesi Tofaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Ç. İdaresindeki 06 EG 434 plakalı otomobil A, E. yönetimindeki 23 FY 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyorHem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Can Dündar hakkında kırmızı bülten!Can Dündar hakkında kırmızı bülten!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.