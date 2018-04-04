Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Merkez Malatya Caddesi Tofaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Ç. İdaresindeki 06 EG 434 plakalı otomobil A, E. yönetimindeki 23 FY 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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