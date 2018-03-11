Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Tunceli Pertek karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 FK 055 plakalı otomobil ile 23 LP 753 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.