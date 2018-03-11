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Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Tunceli Pertek karayolunun 10.

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Tunceli Pertek karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 FK 055 plakalı otomobil ile 23 LP 753 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

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