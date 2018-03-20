Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Çayda Çıra Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait P. idaresindeki 52 HM 351 plakalı otomobil ile Ramazan Y. yönetimindeki 23 HR 273 plakalı hafif ticari araç kent merkezine seyir halindeyken çarpıştı. Kazada araçlar refüje çıkarak dururken, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.