HABER

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 23:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, merkez Malatya Caddesi Çayda Çıra Kavşağı yakınında meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi Çayda Çıra Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait P. idaresindeki 52 HM 351 plakalı otomobil ile Ramazan Y. yönetimindeki 23 HR 273 plakalı hafif ticari araç kent merkezine seyir halindeyken çarpıştı. Kazada araçlar refüje çıkarak dururken, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.