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Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 00:23 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kekliktepe Kavşağı’nda meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kekliktepe Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat E. idaresindeki 23 HZ 609 plakalı otomobil ile Ömer O. yönetimindeki 23 AAD 9223 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

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