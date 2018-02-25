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Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 21:41 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Malatya istikametine seyir halinde olan Necmettin Düken idaresindeki 23 DN 047 plakalı araç ile Fetih yıldız yönetimindeki 23 BS 589 hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücülerden Düken’in polis memuru olduğu öğrenildi.

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

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