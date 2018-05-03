Elazığ'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Erkan BAYELAZIĞ,(DHA) Elazığ - Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Elazığ-Bingöl karayolunda dün meydana gelen krazada; karşı şeride geçmek isteyen bir araç, yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç karşı şeritteki araziye sürüklenerek, durabildi. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazası, bölgedeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
Son dakika! Rus savaş uçağı düştü
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
İnşaat çukuruna kurt düştü!
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar
18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
İngiltere'de göğüs taraması skandalı!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum