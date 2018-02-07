Elazığ’da trafik kazası:1 yaralı

Elazığ’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı.
Kaza, merkez Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Y. idaresindeki 62 AR 860 plakalı minibüs karşıdan karşıya geçmek isteyen 66 yaşındaki F.U.’ya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan F.U. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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