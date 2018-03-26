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Elazığ’da tren kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:02 | Son Güncelleme

Elazığ’da trenin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Elazığ’da trenin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Trenin giderken çarptığı kadının cesedini dönüşte makinistlerin fark etmesiyle olayın ortaya çıktığı öğrenildi.
Kaza, Elazığ Karşıya ile Kızılay Mahallesi arasında kalan tren yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık ocağına gitmek için evden çıkan 2 çocuk annesi Kadife Çelik (53), raylardan geçmeye çalışırken Tren Garı’ndan Harput istasyonuna alçı taşıyan DE 33071 sefer sayılı tren çarptı. Kadına çarptıklarını fark etmeyen ve yükü boşalttıktan 1 saat sonra geri dönen makinistler, tren raylarından kadının cansız bedeni fark etti. Bunun üzerine makinistler olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelik’in öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısı ile birlikte olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının arından Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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