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Elazığ'da trenin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:34 | Son Güncelleme

ELAZIĞ kent merkezinde, alçı yüklü trenin çarptığı 2 çocuk annesı Kadife Çelik (53), olay yerinde hayatını kaybetti.

Elazığ'da trenin çarptığı kadın öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ kent merkezinde, alçı yüklü trenin çarptığı 2 çocuk annesı Kadife Çelik (53), olay yerinde hayatını kaybetti.
Merkez Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Kadife Çelik'e, bugün saat 10.30'da Kızılay Sağlık Ocağı'na gitmek için kontrol ve güvenliğin olmadığı raylardan geçerken yük treni çarptı. Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri, burada çalışma yaptı.
DE 33071 sayılı trenin kireç yüklü olduğu ve Harput İstasyonuna gittiği sırada, kontrolsüz olarak raylarden geçen Kadife Çelik'e çarptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Elazığ'da trenin çarptığı kadın öldüElazığ'da trenin çarptığı kadın öldü

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