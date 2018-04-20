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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada merkez ve Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bir miktar esrar ile uyuşturucu madde kullanımını sağlayan malzemeler ele geçirildi.
Jandarmada ifadesi tamamlanan 4 şüpheli Palu Adliyesi’ne sevk edildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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