Elazığ’da yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, bir şahsın uyuşturucu aldığı şüpheliyi tespit etti.Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, evinde satışa hazır 7’şer paket esrar ve metanfetamin maddesi, 2 adet cam tüp, reçetesiz kullanımı yasak olan ve uyuşturucu madde olarak kullanılan ilaç, 1 adet pompalı tüfek ve 3 adet mermi ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmaktan” tutuklanarak cezaevine gönderildi.