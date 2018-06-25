Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Diyarbakır seferini yapan yük treninin çarptığı 71 yaşındaki Abdullah Demirbağ, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Sivrice ilçesi Gölbaşı mahallesinde meydana geldi. Elazığ-Diyarbakır seferini yapan yük treni, raylardan geçmeye çalışan 71 yaşındaki Abdullah Demirbağ'a çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdullah Demirbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirbağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Sevgilisinin peşine takip cihazı ile düştü! Kuzeninin yatağında bastı
Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!
24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum