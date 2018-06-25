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Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti 

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 19:41 | Son Güncelleme

ELAZIĞ- Diyarbakır seferini yapan yük treninin çarptığı 71 yaşındaki Abdullah Demirbağ, kaza yerinde hayatını kaybetti.  Olay, Sivrice ilçesi Gölbaşı mahallesinde meydana geldi.  Elazığ-Diyarbakır seferini yapan yük treni, raylardan geçmeye çalışan 71 yaşındaki Abdullah Demirbağ'a çarptı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Diyarbakır seferini yapan yük treninin çarptığı 71 yaşındaki Abdullah Demirbağ, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Sivrice ilçesi Gölbaşı mahallesinde meydana geldi. Elazığ-Diyarbakır seferini yapan yük treni, raylardan geçmeye çalışan 71 yaşındaki Abdullah Demirbağ'a çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdullah Demirbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirbağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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