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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 00:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Asri Mezarlığı kavşağında meydana geldi.

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Asri Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 EC 976, 23 AR 918 ve 23 DC 437 plakalı otomobiller aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

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