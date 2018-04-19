Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde ağabeyini tornavida öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ali Munzuroğlu sokak No:22’deki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan İsmail A.(40) ile ağabeyi M.A. (44) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.A., İsmail A’yı tornavida ile öldürdü, kendisi de kesici aletle hafif yaralandı.
Cinayet şüphelisi M.A. hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskil İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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