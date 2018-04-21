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Elazığ’daki kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren çalışma yaptı.

Elazığ’daki kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, kaçak sigara getiren ve ticaretini yapan çok sayıda şüpheli belirlendi. Bunun üzerine bugün Elazığ merkezli Diyarbakır ve Van’da eş zamanlı operasyon yapıldı. 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 18 bin 830 paket kaçak sigara, 16 karton makaron ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 4’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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