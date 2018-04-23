Elazığ’daki kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada ölen 2 kişinin kimliği belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Bingöl yolunun 105. kilometresinde Karakoçan ilçesi Kalkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Kılınç idaresindeki 46 LG 220 plakalı otomobil, Ali Y. yönetimindeki 06 FZ 6329 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Ademi Kılınç ile Mustafa Yağlı olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölen 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Ağır yaralanan Mustafa Tunahan Kaplan ise Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.