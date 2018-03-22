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Elazığ’daki PKK/KCK operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:54 | Son Güncelleme

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’daki PKK/KCK operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yapan 13 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik Elazığ il merkezi, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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