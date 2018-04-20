Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada merkez ve Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bir miktar esrar ile uyuşturucu madde kullanımını sağlayan malzemeler ele geçirildi.
Jandarmada ifadesi tamamlanan 4 şüpheli Palu Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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