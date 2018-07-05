Elbise dolabını uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürmüş

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemede, portatif elbise dolabının uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğünü belirledi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitedeki dairede uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen daireye bu sabah saatlerinde baskın düzenledi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu yetiştirmek için dairenin seraya çevrildiğini belirledi. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı tespit edildi. Olayla ilgili evde gözaltına alınan şüpheli M.T.'nin dairede oluşan kokuyu havalandırma sistemiyle dışarı aktardığı görüldü.