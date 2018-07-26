Elbistan'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Polat yönetimindeki 46 E 8554 plakalı kamyonet ile Mehmet Bozdoğan yönetimindeki 46 VA 771 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan iki sürücü, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerden Mehmet Bozdoğan, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü Uğur Polat'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!
Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum
İmamla müezzin birbirine girdi
Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!
Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!
Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı
Çin'de 70 tonluk dinozor buldular!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum