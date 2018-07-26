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Elbistan'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Polat yönetimindeki 46 E 8554 plakalı kamyonet ile Mehmet Bozdoğan yönetimindeki 46 VA 771 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan iki sürücü, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerden Mehmet Bozdoğan, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü Uğur Polat'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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