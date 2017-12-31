Elbistan'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇÖ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 21 yaşındaki Hasan O., tabanca ile ateş ettiği Ali Kaya'yı öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Edeler Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ö., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Ali Kaya, Hakan Zade ile Emre Özdemir'e tabanca zile ateş açtı. Hasan Ö., olay yerinden kaçarken, vucutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden ve hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan kısa süre sonra kaçan zanlı Hasan O.'yü yakalayarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı Hasan O. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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