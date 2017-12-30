HABER

Elbistan'da tefeci operasyonu: 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 10:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polis tarafından tefecilere yönelik 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Elbistan'da tefecilerle ilgili son zamanlarda artan şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonunda geçen salı günü 120 polisin katılımıyla Elbistan'da 26, Kahramanmaraş'ta da 1 olmak üzere toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan evlerde ruhsatsız tabanca ile çok sayıda senet ve borç defteri ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahale

Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahale

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda aranan bin 187 kişi yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda aranan bin 187 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.