Elbistan'da tefeci operasyonu: 10 tutuklama

Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polis tarafından tefecilere yönelik 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Elbistan'da tefecilerle ilgili son zamanlarda artan şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonunda geçen salı günü 120 polisin katılımıyla Elbistan'da 26, Kahramanmaraş'ta da 1 olmak üzere toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan evlerde ruhsatsız tabanca ile çok sayıda senet ve borç defteri ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı
Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!
Son dakika! Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü
Akşener rahatsızlandı, programa katılamadı
Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
2017 Türkiye'de ve dünyada nasıl geçti?
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum