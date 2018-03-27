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Elbistan’da terör operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 17:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığının Elbistan merkezli olarak Ekinözü ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli, örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 9 şahsa yönelik soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığının Elbistan merkezli olarak Ekinözü ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli, örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 9 şahsa yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah erken saatlerde eşzamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda çoğunluğu Elbistan’da olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının evlerinde yapılan aramada terör örgütü PKK/KCK’ya ait örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi. Söz konusu doküman ve belgelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerden 2’sinin işlemleri için Kahramanmaraş’a götürüldüğü, diğer 3 şüphelinin ise Jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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