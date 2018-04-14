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Elbistan’da uyuşturucu satıcısı 2 kişi suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 00:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kom Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Elbistan’da uyuşturucu satıcısı 2 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kom Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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