Elbistan’da uyuşturucu satıcısı 2 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kom Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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