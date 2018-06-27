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Electro Deluxe, Bursalıları dinleyicilerini coşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

FRANSIZ grup Electro Deluxe, 57.

Electro Deluxe, Bursalıları dinleyicilerini coşturdu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - FRANSIZ grup Electro Deluxe, 57. Uluslararası Bursa Festivali’nde jazz sevenler ile buluşurken, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Funk, soul, hiphop ve elekro müziği caz müzikle bir araya getiren Fransız grup 'Electro Deluxe' sahne performansı ve enerjisi ile Bursalı dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Herbie Hancock, Buckshot LeFonque ve Meshell Ndegeocello'dan esinlenen ve parçalarında jazz-funk sound’u yakalayan grup, yedi müzisyeni ile birlikte 57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında konser verdi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Bursalıların ilgisi yoğun oldu. İlk şarkıların ardından müziğin enerjisine kapılan dinleyiciler koltuklarını terk ederek sahnenin önünde toplanıp, doyasıya eğlendi.

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Electro Deluxe, Bursalıları dinleyicilerini coşturduElectro Deluxe, Bursalıları dinleyicilerini coşturduElectro Deluxe, Bursalıları dinleyicilerini coşturduElectro Deluxe, Bursalıları dinleyicilerini coşturdu

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