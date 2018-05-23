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Elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

ADANA'da bir fabrikanın çatı sistemini yapmak için iskele kuran 2 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da bir fabrikanın çatı sistemini yapmak için iskele kuran 2 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında D-400 Karayolu Küçük Dikili Mahallesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. Fabrikanın çatı sistemini yapmak için işçiler İbrahim Biçer ve İbrahim Demir iskele kurdu. Tekerlek sistemi üzerine kurulan iskelenin yerini değiştirmek isteyen İbrahim Biçer ve İbrahim Demir, üst taraftan geçen elektrik hattını görmedi. İskelenin elektrik telleri ile temas etmesi sonucu 2 işçi akıma kapıldı. Diğer işçilerin fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekibi, 2 işçinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşamını yitiren İbrahim Biçer ve İbrahim Demir'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Elektrik akımına kapılan 2 işçi öldüElektrik akımına kapılan 2 işçi öldüElektrik akımına kapılan 2 işçi öldüElektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

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