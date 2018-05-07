Elektrik akımına kapılan 2 koç telef oldu

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, mahalledeki boş arazide otlayan 2 koç, elektrik akımına kapılarak, telef oldu. Olay, saat 10.00 sıralarında, Kılavuz Mahallesi Şehit Bahattin Erturhan Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu çoban Amanullah Esmaili (30), Rıdvan Şimşek'e ait kangal cinsi damızlık 3 koçu otlatmak için boş araziye götürdü. Hayvanlardan 2'si otlarken, yüksek gerilim hattı direğine temas edince elektrik akımına kapılıp, telef oldu. Çoban, durumu hayvanların sahibine bildirdi. Olay yerine gelen hayvanların sahibi, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Rıdvan Şimşek, polisten yardım istedi. Polis, olay yerinde inceleme yaparak, tutanak tuttu. Çobanının, sabah kendisini arayarak, 2 hayvanının elektrik akımına kapılıp, telef olduğunu söylediğini anlatan Rıdvan Şimşek, "Hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Sabah çobanım aradı. Koyunları elektrik çarptığını söyledi. Hayvanlar burada otlarken, birden elektrik çarpmış. Bunlar damızlık koçlardı. Değeri 5- 6 bin lira civarında. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi. Bölgede inceleme başlatıldı.
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