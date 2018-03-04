Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan at telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Evlerin yakınında otlanan at, yağmur nedeniyle ıslanan elektrik trafosuna yaklaşınca akıma kapıldı. At telef olurken olayı gören vatandaşlar durumu elektrik kurumu yetkililerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, elektrik akımını kestikten sonra arızayı onardı. Evlerin birkaç metre yakınında meydana gelen olayda şans eseri herhangi bir insan zarar görmedi.
Atın tam olarak neden akıma kapıldığıyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.
Londra'da patlama! Siren sesleri yükseliyor
Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var
Afrin'den son dakika gelişmesi! Fotoğraflar az önce geldi
Barzani rest çekti: Çekilmeyeceğiz!
Anaokulunda tepki çeken görüntüler
Babadan kan donduran itiraf
Feyzioğlu’ndan, cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum