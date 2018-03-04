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Elektrik akımına kapılan at telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 17:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan at telef oldu.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı.

Elektrik akımına kapılan at telef oldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan at telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Evlerin yakınında otlanan at, yağmur nedeniyle ıslanan elektrik trafosuna yaklaşınca akıma kapıldı. At telef olurken olayı gören vatandaşlar durumu elektrik kurumu yetkililerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, elektrik akımını kestikten sonra arızayı onardı. Evlerin birkaç metre yakınında meydana gelen olayda şans eseri herhangi bir insan zarar görmedi.
Atın tam olarak neden akıma kapıldığıyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Elektrik akımına kapılan at telef oldu

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