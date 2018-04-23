Van’ın İpekyolu ilçesinde çalıştıkları inşaatta elektrik akımına kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Karşıyaka Mahallesi Yazıcı Sokak’ta inşaatı devam eden bir binada meydana geldi. Binada çalışırken elektrik akımına kapılan Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan baba Hasan Kara ile bir işçi de yaralandı. Lokman Hekim Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba Hasan Kara, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.