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Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü 

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da bahçesine yerleştirdiği su borusunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan çiftçi İsmail Kılavuz (57), hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü 

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da bahçesine yerleştirdiği su borusunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan çiftçi İsmail Kılavuz (57), hayatını kaybetti.
Olay, daha önce köy olan Allayunt Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan İsmail Kılavuz, bahçesindeki demir su borusunu havaya kaldırdığı sırada su borusunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılavuz'un cesedi, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere DPÜ Evliya Celebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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