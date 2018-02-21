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Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 00:54 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde 17 yaşındaki Naif Acar yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde 17 yaşındaki Naif Acar yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapıldı. Acar, yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.
Olay, Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nakliye firmasında çalıştığı ileri sürülen Naif Acar (17) bir evin eşyalarını balkondan taşımak için hazırlanırken nakliye aracının asansörünün yüksek gerilim hattına çarpması ile teller koptu. Kopan teller eşya taşımak için nakliye aracı yanında bekleyen Naif Acar’a çarptı. Acar, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 kez kalp krizi geçiren genç Kızıltepe’de tam teşekküllü yoğun bakım servisi bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Acar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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