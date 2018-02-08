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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 21:19 | Son Güncelleme

Burdur’da inşaatta çalışan bir genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde inşaatta çalışan 22 yaşındaki Hakan Çaka ikinci katta çalıştığı sırada inşaat yanında bulunan orta elektrik hattına temas etti.

Burdur’da inşaatta çalışan bir genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde inşaatta çalışan 22 yaşındaki Hakan Çaka ikinci katta çalıştığı sırada inşaat yanında bulunan orta elektrik hattına temas etti. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Çaka, Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Çaka yaşamını yitirdi. Çaka’nın cenazesi Savcının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş Merkez Tekir Kasabası’na gönderilecek.

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