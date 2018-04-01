Elektrik akımına kapılan şahıs öldü

Van’ın Erciş ilçesinde ağaç kestiği sıra elektrik akımına çarpılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erciş’e bağlı Köycük Mahallesi’nde meydana geldi. İ.A. (53) isimli şahıs ağaç kestiği sıra elektrik akımına kapılmasıyla ağır yaralandı. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verilmesi sonucu ekipler kısa sürede olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.