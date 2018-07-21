Elektrik akımına kapılan sıhhi tesisatçı öldü

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, elektrik akımına kapılan sıhhi tesisat ustası Hüseyin Bilgi (30), yaşamını yitirdi.
Kuşadası'nın Davutlar sahilindeki bir sitenin rögarında çalışan sıhhi tesisat ustası Hüseyin Bilgi, kullandığı elektrikli aletin suyla temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bilgi, Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hüseyin Bilgi, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hüseyin Bilgi'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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