Elektrik akımına kapılarak öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Güney ilçesinde bağ evine giden Hakan Kolbaşı (29), elektrik trafosundaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak öldü.

Güney ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Hakan Kolbaşı, kendisine ait bağ evine gitti. Kolbaşı'nı cep telefonundan arayan yakınları haber alamayınca, merak edip kontrol etmek istedi. Bugün saat 14.00 sıralarında bağ evine giden yakınları, Hakan Kolbaşı'nın cesedini buldu. Yapılan ilk incelemeye göre, Kolbaşı'nın elektrik trafosundaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak öldüğü belirlendi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Hakan Kolbaşı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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