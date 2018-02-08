HABER

Elektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştü

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:06 | Son Güncelleme

ARTVİN'de elektrik arızasını gidermek için yola çıkan Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerinin içerisinde bulunduğu kamyonetin üzerine çığ düştü.

Elektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştü

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de elektrik arızasını gidermek için yola çıkan Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerinin içerisinde bulunduğu kamyonetin üzerine çığ düştü. Şans eseri 3 kişilik ekibin yara almadığı olayda, kamyonette hasar meydana gledi.
Merkeze bağlı Alabalık köyü Kermik Mahallesi'nde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için, Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekipleri, dün saat 1700 sıralarında bölgeye hareket etti. Ekipler, mahalle yakınlarına geldiklerinde yamaçtan kar kütleleri koptu. Ekibin içerisinde bulunduğu kamyonet, hızla aşağıya inen kar kütlesinin altında kaldı. Sürücü Murat Gündoğdu ile yanındaki Volkan Demirci ve Ensar Akbulut, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
3 kişi ekip, olay sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç da bulunduğu yerden kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Elektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştüElektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştüElektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştüElektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni doğan bebek cinayetinde anne de tutuklandı 

Yeni doğan bebek cinayetinde anne de tutuklandı 

Güvenlik kulübesi alev alev yandı

Güvenlik kulübesi alev alev yandı

Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Erzincan’da 178 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’da 178 kaçak göçmen yakalandı

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Borçları yüzünden banka soyan zanlı tutuklandı

Borçları yüzünden banka soyan zanlı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.