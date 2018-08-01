Elektrik çalışması için açılan çukura düşen görme engellinin kolu kırıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, görme engelli Cebrail Dağ (44), bir elektrik firmasının direklerdeki elektrik kablolarını yer altına almak için açtığı çukura düştü. Olayda, Dağ'ın sol kol dirseği kırıldı.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan görme engelli Cebrail Dağ, dün akşam saatlerinde fotoğraf çektirmek için evden çıktı. Dağ, fotoğraf çektirdikten sonra evine dönerken bir elektrik firmasının kabloları yer altına almak için açtığı çukura düştü. Düşerken kafasını taşa çarpan Cebrail Dağ, baygınlık geçirdi. Dağ, çevredekiler tarafından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede sol kol dirseğinde kırık belirlenen Cebrail Dağ, tedaviye alındı. Kolu alçıya alınan Dağ, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Dağ, "Görme engelliyim ve dün akşam fotoğraf çektirmeye gittim. Eve dönerken önümde çukur olduğunu fark etmeden ayağımı atar atmaz düştüm ve şuurumu kaybettim. Gözümü açtığımda hastaneye kaldırmışlardı ve ne olduğunu bilmiyordum. Hastanede yapılan incelemelerde kolumda bir kırık olduğu tespit edilmiş ve kolum şimdi alçıda" dedi.

Bağlama çalamadığı için çok üzgün olduğunu belirten Dağ, "Kolumun acısı ayrı ama bağlama çalamadığım için çok üzgünüm. Annemle birlikte yaşıyoruz. Devlet yetkililerinden şunu istiyorum; Bir çalışma olduğu zaman, en azından bir işaret ya da güvenliğin tam olarak sağlanmasını istiyorum. Ben engelli olduğum için nerede çukur kazıldığını nereden bileyim? Sürekli evde de hapis kalamıyorum. Ben göremiyorum ama normal insanlar gibi dışarı çıkmak, yürümek istiyorum, buna hakkım da var. Sonradan öğrendim ki kablolama çalışması için çukur kazılmış. Bir tarafı bitirmeden, öteki tarafa geçiyorlar. Sürekli buna sitem ediyorum. Binlerce engelli var. Bırakın engellileri, sağlam olan insanlar da farkında olmadan bu çukurlara düşebiliyor. Bu çukurların açık olmaması gerekiyor. Ben sazımı bir türlü elime alamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bağlamam benim hayatımın tamamıydı. Bunun için bir beste çıkardım, sözleri şöyle: Ben gittim fotoğraf çektirmeye, dönerken çukura düştüm of/ Görüyorsun ne haldeyim, kolum gitti, ne yapayım bilemiyorum/ Sazımı çalamaz oldum, buna yandım, buna yandım ne yapayım bilemiyorum/ Çukur benim bir kanadımı kırdı, artık uçamaz oldum dostlar uçamaz oldum" diye konuştu.

Cebrail Dağ'ın annesi Nadile Dağ da (66), oğlunun doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "44 senedir oğlum görme engellidir. Düştüğü çukurda kolunu kırmış. Sazını çalamıyor artık, sıkıntısını sazıyla geçiştiriyordu. Sazını çalamadığı için çok üzülüyor. Ne yapabiliriz? Kimseden davacı da olmadık. Çukur kazıları bizler için yapılıyor ama dikkatli olmaları lazım" dedi.

Firma yetkilileri ise yer altı şebeke çalışması yapılan bölgede, mevzuata uygun olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Yetkililer, görme engelli olan ve yanında refekatçi bulunmayan Cebrail Dağ'ın, bu tedbirlere rağmen kablo döşemek için açılan çukura kazaen düştüğünün belirlendiğini, buna rağmen her türlü gerekli müdahalenin zamanında yapıldığını belirtti. Olayda şirketin herhangi bir kusurunun olmadığını belirten yetkililer, aile bireylerinin de bu yüzden şikayetçi olmadığını söyledi.