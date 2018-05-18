Elektrik direğindeki yangın paniğe yol açtı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da elektrik direğinde bulunan şalterden duman yükselmesi, mahallede elektrik kesintisi ve paniğe yol açtı. Yangın, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğindeki şalter panosundan duman yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın çevrede paniğe neden oldu. Mahallede elektrik kesintisine neden olan şalterin onarılmasıyla yeniden enerji verildi.

