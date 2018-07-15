Elektrik direğine çarpan araçta 3 ölü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesi yakınlarında elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki Abdülkadir Karakaya (56), Ahmet Türedi (59) ve Ömer Gök (59) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolunun 77'nci kilometresinde meydana geldi. Abdülkadir Karakaya yönetimindeki 03 HP 946 plakalı hafif ticari araç, Sultandağı ilçesi yakınlarındaki İstasyon Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü Abdülkadir Karakaya, Ahmet Türedi ve Ömer Gök olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan cenazeleri Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri çıkardı. Cenazeler daha sonra Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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