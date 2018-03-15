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Elektrik direğine yıldırım düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde elektrik direğine düşen yıldırım mahallede büyük paniğe neden oldu.Kırsal keşimde bulunan Temaşalı Mahallesi’nde bulunan elektrik direğine öğle saatlerinde gök gürültüsü ile birlikte yıldırım düştü.

Elektrik direğine yıldırım düştü

Balıkesir’in Havran ilçesinde elektrik direğine düşen yıldırım mahallede büyük paniğe neden oldu.
Kırsal keşimde bulunan Temaşalı Mahallesi’nde bulunan elektrik direğine öğle saatlerinde gök gürültüsü ile birlikte yıldırım düştü. Ardından çıkan yangın ise yağmurun etkisi ile kendiliğinden söndü. İtfaiye Amirliği ekipleri ise olay yerinde tedbir aldı.
Çevre sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayla ilgili vatandaşlar, “Gök gürültüsüyle birlikte büyük bir patlama sesi geldi. Çok korktuk” şeklinde konuştular.

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